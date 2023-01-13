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13:42, 13 января 2023Россия

В Минобороны сообщили о сотнях уничтоженных солдат ВСУ в районе Соледара

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что в районе Соледара уничтожены более 700 солдат ВСУ

Фото: Roman Chop / AP

Российскими войсками в районе Соледара были уничтожены более 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что такие потери ВСУ понесли в районе Соледара лишь за последние трое суток. Кроме того, за три последних дня потери ВСУ в технике в районе города составили более трех сотен единиц.

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Как сообщил Конашенков, среди уничтоженной техники — несколько единиц авиации: три самолета и вертолет.

13 января Минобороны отчиталось о взятии Соледара под полный контроль. В заявлении ведомства сообщалось, что под контроль России населенный пункт перешел вечером 12 января. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.

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Марк Леонов
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