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10:33, 13 января 2023Россия

Жители поселка в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света

Жители поселка Караман-2 в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отключения света

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Новолакском районе Дагестана жители поселка Караман-2 перекрыли федеральную трассу, так как были недовольны отсутствием света. Об этом сообщили в администрации российского региона, передает РИА Новости.

«Глава Новолакского района, главы ряда поселений оперативно выехали и встретились с жителями, у которых такая же проблема, как и у наших жителей», — сказали в администрации.

Там уточнили, что представители местной власти объяснили перекрывшим федеральную трассу жителям, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения и не прекратят работы до полного его восстановления. Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев обратился жителям с просьбой разойтись и открыть федеральную трассу. В результате жители разошлись.

Без электричества часть населенных пунктов в Дагестане осталась из-за непогоды. Власти российского региона перевели службы на усиленный режим работы из-за сильного ветра и снега. По данным Минэнерго Дагестана, без света остались свыше 80 тысяч человек, местные жители также жалуются на проблемы с подачей газа, воды и отопления.

Жители в Дагестане и ранее перекрывали федеральную трассу, В сентябре 2022 года жители сделали это из-за ошибочной мобилизации. На опубликованных с места протестов кадров было видно, что полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. В ноябре 2020 года жители дагестанского поселка Кривая Балка неподалеку от Махачкалы устали от перебоев с электричеством и перекрыли федеральную трассу в знак протеста.

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Анастасия Шейкина
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