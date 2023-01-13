В Госдуме отреагировали на планы Украины по трибуналу против России

Депутат Чепа: против проекта резолюции ООН о трибунале над Россией выступит ряд стран

Ряд государств выступит против проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о спецтрибунале в отношении России, убежден первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на инициативу Украины.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала над Россией. Она призвала страны-участники организации поддержать создание специального механизма, который Киев намеревается представить на рассмотрение ГА ООН в этом году.

Россия будет реагировать на это Алексей Чепа депутат Госдумы

«Я уверен, что против такого предложения выступит не только Россия, но и целый ряд других государств. Они пытаются любыми действиями дискредитировать наше государство», — заявил Чепа.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными. Также они будут отвергнуты и осуждены Россией, отметил представитель Кремля.

Накануне Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций.

