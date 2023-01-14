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11:22, 14 января 2023Спорт

Первая ракетка России потерпела поражение в финале турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла Белинде Бенчич в финале турнира WTA

Фото: Shutterstock

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 января, и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу швейцарки. Соперницы провели на корте 1 час и 9 минут. Победительница сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

Касаткина является первой ракеткой России. В рейтинге WTA теннисистка занимает восьмую позицию. Бенчич находится на 13-й строчке.

Турнир в Аделаиде стал последним соревнованием перед стартом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Турнир серии «Большого шлема» пройдет с 16 по 29 января.

Алексей Гусев
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