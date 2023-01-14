В Киеве произошла вторая волна взрывов за утро 14 января

В Киеве произошло несколько взрывов, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК-Украина». Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил данную информацию. Он уточнил, что взрывы прогремели в Днепровском районе города. «Все службы направляются на место», — сообщил градоначальник и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось о серии взрывов в левобережной части Киева, а также в городе Буче Киевской области. Также появилась информация о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там была объявлена воздушная тревога.