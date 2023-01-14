В МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения об увольнении актера Назарова

В МХТ имени Чехова отказались комментировать сообщения об увольнении актера Назарова

Московский художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова не стал комментировать сообщения об увольнении актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой из-за их антивоенной позиции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила специалист по связям с общественностью театра Ника Ерофеева.

Никакой комментарий дать не могу. Театр не дает комментарии Ника Ерофеева специалист по связям с общественностью МХТ имени Чехова

Информацию о прекращении сотрудничества опубликовал «Московский комсомолец» («МК»). По данным издания, решение принял художественный руководитель Константин Хабенский. Причиной такого шага стали публичные высказывания артиста относительно военных действий на территории Украины, а также критика России.

«МК» утверждает, что еще до расторжения трудовых отношений художественный руководитель обсуждал с народным артистом его позицию. Триггером стало интервью Назарова на YouTube, где тот негативно высказался о действиях России. Актриса Ольга Васильева также была уволена за пацифистские настроения, пишет «МК».

К моменту публикации материала «Ленте.ру» не удалось получить комментарии Дмитрия Назарова, Ольги Васильевой и Константина Хабенского.

Ранее стало известно об отмене спектакля «Корень любви» с Назаровым в Нижнем Тагиле.