Нурмагомедов обратился к брату перед поединком в UFC

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату Умару перед поединком с бразильцем Барселосом в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который проведет бой с бразильцем Раони Барселосом. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Умаром, сделав подпись на русском и английском языках. «Алмазы делаются под давлением. Время сиять, брат», — заявил он.

Умар Нурмагомедов сразится с Барселосом в ночь на 15 января. Схватка пройдет в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 217. Для 27-летнего россиянина этот поединок станет четвертым в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В прошлый раз россиянин выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса.

Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 15 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и три поражения.