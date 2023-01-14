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23:49, 14 января 2023Россия

Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье

Рогов: четыре мирных жителя погибли при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье

Фото: Владимир Рогов / Telegram

Четыре мирных жителя погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Пологи в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в результате обстрела повреждено здание администрации и продуктовый магазин.

Он уточнил, что на данный момент известно, что еще пять человек получили тяжелые ранения.

28 декабря украинские силы подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. А 30 декабря ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности.

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Марина Совина
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