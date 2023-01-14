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08:35, 14 января 2023Россия

Рогов сообщил об определении в Санкт-Петербурге «сценария» СВО

Владимир Рогов: в Санкт-Петербурге решается дальнейший сценарий СВО на Украине

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Санкт-Петербурге в настоящее время решается будущее специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — говорится в сообщении.

Ранее в январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения СВО, предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что не слышал, чтобы в России обсуждался такой вариант.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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