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23:29, 14 января 2023Россия

Возможность Генассамблеи ООН создать «специальный трибунал» по России оценили

Полянский: ГА ООН не имеет полномочий для создания специального трибунала по России

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН не имеет полномочий для создания «специального трибунала» по России. Об этом в эфире телеканала RT рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

Дипломат отметил, что любые подобные инициативы не имеют юридических оснований. Он пояснил, что такая идея эксплуатируется на Западе в политических и популистских целях.

По словам Полянского, он не видит в этой задумке какой-либо политической основы, «кроме как заставить серьезных людей смеяться». «Это больше политическая, чем юридическая инициатива», — считает он.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по «мирному плану» Зеленского и о создании специального трибунала над Россией. Она отметила, что работу будет вести постпред Сергей Кислица, возможен созыв чрезвычайной специальной сессии для принятия этого документа.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что «мирный план», который предлагает президент Украины Владимир Зеленский, не имеет ничего общего с реальностью, а Киев «всегда выступает с разными экстравагантными идеями».

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Марина Совина
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