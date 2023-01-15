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16:05, 15 января 2023Ценности

Дерматолог раскрыла дешевый способ избавиться от сухих губ в домашних условиях

Дерматолог в борьбе с сухостью губ использует оливковое масло и вазелин

Cкриншот: видео @drdrayzday

Популярный дерматолог раскрыла дешевый и действенный способ избавиться от сухости на губах с помощью подручных средств. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей 253 тысячи подписчиков и 3,7 миллиона лайков.

Блогерша с никнеймом @drdrayzday регулярно делится видео, в которых дает советы по уходу за лицом и телом в домашних условиях. В одном из последних постов она рассказала, как бороться с трещинами на губах без применения дорогих бальзамов и масок. По словам эксперта, для увлажнения губ она использует оливковое масло и вазелин.

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«Никогда не отрывайте сухую кожу. Вместо этого смягчите губы маслом, после чего нанесите на них вазелин, который задерживает влагу внутри кожи и защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Вот и все, вам не нужны дорогие Carmex или сахарные скрабы, они сделают только хуже», — заявила врач в публикации.

Зрители поблагодарили инфлюэнсера за очередной совет в комментариях под размещенными кадрами. «Ты права», «Мне нужно было увидеть это», «А ведь действительно после помад становится хуже», «Спасибо!», «Благодарю тебя», «Ты просто лучшая», — высказывались подписчики.

В декабре 2022 года парикмахер Рэйчел Валентайн перечислила пять простых способов улучшить состояние волос. В первую очередь специалист посоветовала мыть голову шампунем два раза. Она отметила, что перед нанесением кондиционера необходимо промокнуть пряди полотенцем

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Майя Пономаренко
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