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20:58, 15 января 2023Спорт

Пас Головина помог «Монако» разгромить «Аяччо» в матче чемпионата Франции

Пас Александра Головина помог «Монако» разгромить «Аяччо» 7:1 в матче чемпионата Франции

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» разгромил «Аяччо» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 7:1. Победу хозяевам помог одержать результативный пас российского полузащитника Александра Головина на 28-й минуте. В семи последних матчах за клуб хавбек набрал шесть очков по системе «гол плюс пас». В игре против «Аяччо» забитыми мячами в составе команды победителей отметились Аксель Дисаси, Крепен Дьятта, Брил Эмболо, сделавший дубль, и Виссам Бен-Йеддер, оформивший хет-трик.

После 18 матчей «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 34 очка. В заключительной игре 19-го тура «Ренн», расположившийся на четвертом месте, встретится с ПСЖ в 22:45 по московскому времени.

25 ноября болельщики «Монако» признали россиянина лучшим футболистом месяца в клубе. Головин впервые получил эту награду. За российского полузащитника проголосовало 46 процентов фанатов.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Ксения Курашкина
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