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16:04, 15 января 2023Из жизни

Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» принесли извинения Киргизии

Глава организации «Мисс Вселенная» извинилась за ошибку при представлении Киргизии

Фото: Josh Brasted / Getty Images

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» принесли извинения Киргизии и представлявшей страну Алтынай Ботояровой после того, как ведущий не смог выговорить название республики. Официальное извинение принесла глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих, ее видеообращение опубликовано на YouTube.

Обращаясь к зрителям, Эммерих признала, что их ведущий во время предварительного этапа не смог произнести «Кыргызстан» и надлежащим образом представить зрителям информацию. Она заметила, что случившемуся не может быть никаких оправданий и заверила, что организаторы конкурса будут работать лучше.

Присутствующая в кадре вместе с Эммерих представительница Киргизии приняла извинения и поблагодарила организаторов за то, что они с большой серьезностью подошли к данному вопросу и «еще раз доказали, что являются самым масштабным конкурсом».

Ранее стало известно, что корону 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль. Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова выбыла из полуфинала конкурса.

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Варвара Кошечкина
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