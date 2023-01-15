Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» принесли извинения Киргизии

Глава организации «Мисс Вселенная» извинилась за ошибку при представлении Киргизии

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» принесли извинения Киргизии и представлявшей страну Алтынай Ботояровой после того, как ведущий не смог выговорить название республики. Официальное извинение принесла глава организации «Мисс Вселенная» Эми Эммерих, ее видеообращение опубликовано на YouTube.

Обращаясь к зрителям, Эммерих признала, что их ведущий во время предварительного этапа не смог произнести «Кыргызстан» и надлежащим образом представить зрителям информацию. Она заметила, что случившемуся не может быть никаких оправданий и заверила, что организаторы конкурса будут работать лучше.

Присутствующая в кадре вместе с Эммерих представительница Киргизии приняла извинения и поблагодарила организаторов за то, что они с большой серьезностью подошли к данному вопросу и «еще раз доказали, что являются самым масштабным конкурсом».

Ранее стало известно, что корону 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль. Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова выбыла из полуфинала конкурса.