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17:23, 15 января 2023Спорт

Бывший футболист МЮ объяснил отказ клубов РПЛ подписывать контракт с Дзюбой

Канчельскис объяснил отказ клубов РПЛ сотрудничать с Дзюбой сложным характером форварда

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказал предположение, что в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) боятся подписывать контракт с Артемом Дзюбой из-за сложного характера нападающего. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть. Не все игроки однозначно относятся к Артему», — объяснил Канчельскис отказ команд сотрудничать с форвардом. Он добавил, что переход Дзюбы также привлечет повышенное внимание СМИ, чего хотят не во всех клубах.

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При этом Канчельскис включил футболиста в число пяти лучших российских форвардов по уровню выступлений. «Не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно игра головой и борьба в воздухе», — добавил он.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард также известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.

Ксения Курашкина
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