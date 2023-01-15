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08:47, 15 января 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады назвал организатора взрыва жилого дома в Днепре

Экс-депутат Рады Кива: взрыв в Днепре организовал глава контрразведки для обвинения России
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал организатора взрыва многоэтажного дома в украинском Днепре, в результате которого погибли девять человек. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам политика, произошедшее могло быть терактом, совершенным боевиками батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Организатором взрыва стал начальник украинской контрразведки Александр Поклад, написал Киева, ссылаясь на источник в офисе президента.

«Цель теракта - обвинения РФ в военных преступлениях, когда представители министерств обороны НАТО, соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн"», — написал экс-депутат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признался, что взрыв дома в Днепре произошел в результате действий ПВО Украины. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он.

Об обрушения жилого многоэтажного дома в Днепре стало известно 14 января. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Марина Совина
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