Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине

Грузия не окажет военную помощь Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт

Грузия отказалась оказывать помощь военного типа Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани.

В ходе беседы с журналистами политик отметила, что власти не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние. По этой причине страна не планирует оказывать военную помощь одной из сторон боевых действий. «Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», — уточнила Цулукиани.

В заключение вице-премьер добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

Ранее в январе временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для «Европейской правды» заявил, что Киев попросил Тбилиси вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии во время боевых действий в 2008 году. Однако Грузия отказалась возвращать Украине вооружение, поскольку в 2007 году заплатила за него, а не получила бесплатно.