Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 15 января 2023Бывший СССР

В столице Южной Осетии произошел взрыв

УВД ведет дознание по факту взрыва во дворе дома в Цхинвале
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Южной Осетии силовики выясняют обстоятельства взрыва во дворе жилого дома в столице республики — городе Цхинвал. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает республиканское управление МДВ.

По данным силовиков, 14 января в дежурную часть поступило сообщение о подрыве взрывного устройства во дворе многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых. Осколками повреждены припаркованные возле дома автомобили, кроме того разбиты окна двух квартир.

УВД Цхинвала ведет дознание по факту произошедшего.

29 августа сообщалось, что в городе Зверево Ростовской области 17-летний подросток нашел боевую гранату и подорвался на ней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО оценил вероятность нормализации отношений Запада и России
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ
Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ
В Белоруссии заявили о готовности к любым провокациям со стороны Украины
В сети раскритиковали женщину за неадекватную реакцию на сюрприз мужа
Диетолог Гинзбург заявил о влиянии настроения на похудение
Молдавия не поддержала антироссийские санкции ЕС из-за риска лишиться газа
Девушка заказала брюки в сети и удивилась их длине во время примерки
Стали известны подробности о погибшей в авиакатастрофе в Непале россиянке
Брат Нурмагомедова заявил о давлении во время боя в отсутствие Хабиба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.