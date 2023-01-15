В столице Южной Осетии произошел взрыв

УВД ведет дознание по факту взрыва во дворе дома в Цхинвале

В Южной Осетии силовики выясняют обстоятельства взрыва во дворе жилого дома в столице республики — городе Цхинвал. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает республиканское управление МДВ.

По данным силовиков, 14 января в дежурную часть поступило сообщение о подрыве взрывного устройства во дворе многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых. Осколками повреждены припаркованные возле дома автомобили, кроме того разбиты окна двух квартир.

УВД Цхинвала ведет дознание по факту произошедшего.

29 августа сообщалось, что в городе Зверево Ростовской области 17-летний подросток нашел боевую гранату и подорвался на ней.