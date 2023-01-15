Одноклубники Овечкина рассказали о ритуале игрока перед играми «Вашингтона»

Овечкин проводит шуточный ритуал перед играми «Вашингтона» для поддержания командного духа

Одноклубники капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Гарнет Хэтэуэй и Сонни Милано рассказали о необычном ритуале россиянина перед матчами. Их слова приводит Washington Hockey Now.

В подтрибунном помещении перед выходом на лед форвард подшучивает над другими игроками, преобразовывая их имена и фамилии в названия блюд. «После матча мы все пойдём в "Кафе Милано", чтобы выпить рюмку Марррртини [отсылка к имени Мартина Фехервари — прим. «Ленты.ру»], а потом поедим... Миланьезе [отсылка к имени Сонни Милано — прим. «Ленты.ру»]», — говорит Овечкин. После этого хоккеисты обмениваются рукопожатиями.

Хэтэуэй отмечает, что это поддерживает командный дух. «Я просто киваю и улыбаюсь. Я не совсем понимаю, что он говорит, но, что бы там ни было, это работает», — добавляет Милано.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету россиянина 809 заброшенных за карьеру шайб. Лидером рейтинга является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.