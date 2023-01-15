Остеопат предупредил о вреде выполнения планки для здоровья

Остеопат Животов предупредил, что выполнение планки может привести к опущению органов

Выполнение планки может привести к опущению внутренних органов, предупредил остеопат Владимир Животов. В эфире «Говорит Москва» он рассказал о вреде для здоровья некоторых людей этого популярного упражнения.

Остеопат пояснил, что планку разрешено делать только здоровым людям. «В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, это упражнение может способствовать опущению внутренних органов», — прокомментировал он.

Когда человек находится в наклоненном положении, может повышаться давление, продолжил остеопат. По его словам, многие женщины — поклонницы планки отмечают, после курса выполнения упражнений живот начинает выпирать еще больше, вместо того, чтобы «сдуваться».

Если и выполнять планку, то лучше боковую, так как она более безопасна для здоровья, отметил Животов. Остеопат обратил внимание, что при выборе упражнений необходимо соизмерять свои возможности с усилиями.

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