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18:51, 15 января 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от купания в проруби на Крещение

Терапевт Демичева: у некоторых людей при купании в проруби может случиться спазм сосудов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

У неподготовленных людей при купании в проруби может случиться спазм сосудов и остановка кровообращения, рассказала терапевт Маргарита Демичева. Врач в беседе с «Газетой» предостерегла некоторых россиян от окунания в прорубь на Крещение.

В ночь на 19 января православные россияне будут отмечать Крещение Господне и окунаться в проруби. Но пользы от этой процедуры нет, а вред организму нанести можно, предупредила Демичева.

Врач отметила, что у неподготовленного человека может случиться холодовой шок. При погружении в холодную воду человек автоматически делает глубокий вдох, а после начинает часто поверхностно дышать. Это может привести к тому, что человек с большой долей вероятности наглотается воды.

Также возможно нарушение системы кровообращения, например нарушение сердечного ритма у людей, страдающих аритмией. Это может привести к фибрилляции или остановке кровообращения

Маргарита Демичеватерапевт

В холодной воде у людей даже без проблем со здоровьем может произойти повышение артериального давления из-за резкого спазма сосудов. Навредит крещенское купание и тем, кто страдает от туберкулеза, заболеваниями почек, диабетом, эпилепсией и серьезными кожными заболеваниями, продолжила врач.

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Главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова добавила, что категорически запрещено погружаться в прорубь людям с проблемами дыхательных путей.

Например, у людей с хроническими заболеваниями легких крещенские купания могут закончиться пневмонией

Ольга ДемичеваГлавный врач ГКБ имени Виноградова

Беременным тоже следует воздержаться от купания в проруби на Крещение, настаивает Шарапова. Погружение в холодную воду вызовет спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии плода. Также, по ее словам, в ледяной воде можно потерять сознание, а погружение под воду с головой грозят спазмами сосудов мозга.

Тем же, кто не может отказаться от традиции, перед окунанием в ледяную воду следует измерить артериальное давление, а в идеале — пройти медицинский осмотр, рекомендует Шарапова. «Напоминаю, находиться в воде можно не более минуты. Также после купания необходимо тщательно вытереться полотенцем, а затем сразу же надеть теплую одежду и выпить горячий напиток. Ни в коем случае это не должен быть алкоголь — ни до, ни после погружения», — подвела итог врач.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров лечился от простуды окунанием в прорубь. После его отец опроверг эту информацию.

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Вера Владзиевская
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