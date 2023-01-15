В Литве усомнились в возможности появления «Дождя» в эфире страны

Литовский регулятор усомнился в возможности выхода телеканала «Дождь» в эфир страны

Председатель комиссии Литовского парламента по радио и телевидению Римантас Багдзявичюс усомнился в возможности выхода в эфир страны признанного в России СМИ-иноагентом телеканала «Дождь». Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает ТАСС.

По словам Багдзявичюса, появление канала в эфире страны возможно лишь в теории. На практике все будет зависеть от ретрансляторов, через которые Литва могла бы получить сигнал. Однако все они будут тщательно следить за содержанием эфира и вряд ли решат помочь «Дождю» с трансляцией в республике, несмотря на полученную в Нидерландах лицензию на вещание.

10 января сообщалось, что телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах. Она будет действовать в течение пяти лет.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как в начале декабря ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации.

Позже к решению Латвии лишить «Дождь» эфира присоединилась Литва.