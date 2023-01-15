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19:01, 15 января 2023Мир

Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки

Мария Захарова: Зеленский, помимо Вовк, мог бы ввести санкции против Хрюши и Степашки
СюжетСанкции против России:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Помимо ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелины Вовк, президент Украины Владимир Зеленский мог бы ввести санкции против героев передачи — Хрюши и Степашки. С таким предложением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк "угрожает национальной безопасности Украины", то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», — сыронизировала дипломат.

Она также предположила, что украинский лидер «своих не трогает», а потому марионеток может «пронести».

Ранее 15 января Зеленский ввел санкции против связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. Под ограничения попали 198 человек. В их числе — продюсер Яна Рудковская, режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк и другие.

Под ограничения также попала российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что ее не волнуют введенные против нее санкции. «Я на Бали, у меня ретрит, нафиг мне вообще ваш Зеленский?» — отреагировала она.

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Полина Матюхина
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