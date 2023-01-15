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14:34, 15 января 2023Спорт

Американский фигурист-чемпион высказался о допинговом деле Валиевой

Чемпион ОИ Нэйтан Чен заявил, что не имеет представления о ситуации с делом Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион Олимпийских игр-2022 в мужском катании американец Нэйтан Чен высказался о расследовании допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Inside the Games.

«Я в том положении, когда действительно не имею представления о ситуации. Есть вещи, которые не находятся полностью под нашим контролем», — заявил фигурист. Он отметил, что американская команда сплочена и ждет результатов проверки.

13 января стало известно, что Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеров, в том числе обладателя серебра сборную США, не наградили из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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