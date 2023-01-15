Канадский форвард «Динамо» показал непристойный жест арбитру КХЛ и был наказан

Канадского форварда «Динамо» Уила оштрафовали за непристойный жест в адрес арбитра КХЛ

Канадский форвард «Динамо» показал непристойный жест арбитру на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и получил наказание. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в третьем периоде игры против петербургского СКА. Арбитры отменили гол «Динамо» из-за того, что Уил на пятачке врезался коньком в щиток голкипера соперников Дмитрия Николаева. За эмоциональную реакцию игроку назначили денежный штраф.

4 октября прошлого года Уил заявил о давлении с родины из-за выступлений в России в период игры за «Ак Барс». Хоккеист вспомнил, что его невеста хотела остаться в Казани до окончания плей-офф КХЛ в сезоне-2021/2022. «Но из дома давили, и мы решили, что ей лучше уехать. Родные и друзья думали, что нас там держат запертыми в домах, а у нас было все в порядке», — заявил он.

30-летний Уил пополнил состав московского клуба в сезоне-2022/2023, заключив контракт на два года. В 45 матчах за бело-голубых он забросил десять шайб и совершил 22 результативные передачи. Ранее канадец на протяжении года выступал за «Ак Барс».