Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
2:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Вальядолид
0:1
Завершен
Райо Вальекано
Испания - Примера|17-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
3:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Ноттингем Форест
2:0
Завершен
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Эвертон
1:2
Завершен
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Брентфорд
2:0
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|20-й тур
00:15, 15 января 2023Спорт

Канадский форвард «Динамо» показал непристойный жест арбитру КХЛ и был наказан

Канадского форварда «Динамо» Уила оштрафовали за непристойный жест в адрес арбитра КХЛ
Джордан Уил (слева) и Мэтт Джурасик (справа)

Джордан Уил (слева) и Мэтт Джурасик (справа). Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Канадский форвард «Динамо» показал непристойный жест арбитру на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и получил наказание. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в третьем периоде игры против петербургского СКА. Арбитры отменили гол «Динамо» из-за того, что Уил на пятачке врезался коньком в щиток голкипера соперников Дмитрия Николаева. За эмоциональную реакцию игроку назначили денежный штраф.

4 октября прошлого года Уил заявил о давлении с родины из-за выступлений в России в период игры за «Ак Барс». Хоккеист вспомнил, что его невеста хотела остаться в Казани до окончания плей-офф КХЛ в сезоне-2021/2022. «Но из дома давили, и мы решили, что ей лучше уехать. Родные и друзья думали, что нас там держат запертыми в домах, а у нас было все в порядке», — заявил он.

30-летний Уил пополнил состав московского клуба в сезоне-2022/2023, заключив контракт на два года. В 45 матчах за бело-голубых он забросил десять шайб и совершил 22 результативные передачи. Ранее канадец на протяжении года выступал за «Ак Барс».

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Молдавия отреагировала на падение обломков ракеты на границе с Украиной
Число пострадавших в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло
Канадский форвард «Динамо» показал непристойный жест арбитру КХЛ и был наказан
Россияне вспомнили о традиции съедания «счастливых» транспортных билетов
Прокуратура начала проверку после падения ребенка в открытый люк
Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
Премьер Чехии призвал поддержать лидирующего на выборах генерала Павела
Москалькова обратилась к ООН и Красному кресту на фоне пыток российских пленных
Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье
Twitter нашел способ вернуть рекламодателей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.