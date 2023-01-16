Нежелание клубов РПЛ подписывать контракт с Дзюбой объяснили

Бушманов объяснил нежелание клубов РПЛ подписывать контракт с Дзюбой характером футболиста

Бывший футболист сборной России Евгений Бушманов объяснил нежелание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Его слова приводит RT.

Бушманов назвал большим риском заключение контракта с 34-летним футболистом. «Все знают, что у бывшего капитана сборной России непростой характер. Отчасти поэтому его сейчас побаиваются брать клубы РПЛ», — заявил он. Экс-спортсмен добавил, что существует вероятность возвращения Дзюбы на прежний уровень.

15 января бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал предположение, что клубы РПЛ боятся подписывать контракт с Дзюбой из-за сложного характера нападающего. По его мнению, тренеры не хотят потерять контроль над раздевалкой.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард также известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.