Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала со спутником связи CBAS-2 Космических сил США

Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, которая считается самой мощной из действующих в мире ракет, в понедельник, 16 января, стартовала с миссией USSF-67 со спутником связи Космических сил США. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX, передает «Интерфакс».

Запуск произвели со стартового комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 15 января в 17:56 по времени Восточного побережья США (16 января 01:56 мск).

Примерно через восемь минут после старта боковые ускорители ракеты совершили управляемую вертикальную посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал.

В рамках миссии на орбиту высотой до 35 тысяч километров выведут военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2), который позволит расширить возможности постоянной спутниковой связи руководства США с боевыми командованиями.

Ранее в январе SpaceX вывела на орбиту спутники британской компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия. Ракета Falcon 9 несла 40 спутников.

В ноябре SpaceX запустила Falcon Heavy по заказу Пентагона. Считается, что ракета-носитель вывела на орбиту спутник TETPA-1 и секретный космический аппарат.