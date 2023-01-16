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07:41, 16 января 2023Забота о себе

Известные спортсмены назвали разрушившую их сексуальную жизнь причину

Тренер Хлоя Мадли призналась, что после рождения дочери она и муж потеряли интерес к сексу

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Фитнес-тренер Хлоя Мадли и бывший регбист Джеймс Хаскелл признались, что после рождения дочери потеряли интерес к сексу. О причине, разрушившей сексуальную жизнь известных спортсменов, рассказало Metro со ссылкой на подкаст Made by Mamas.

В откровенном разговоре 35-летняя Мадли рассказала, что после рождения дочери в августе 2022 года изо всех сил пыталась снова сблизиться с мужем, но у обоих не было желания заниматься сексом, и их интимная жизнь до сих пор оставляет желать лучшего.

Фитнес-тренер не стала скрывать, что отсутствие секса испугало ее. Мадли опасалась, что у них с супругом уже не получится вернуть былые отношения. Но сейчас они оба работают над тем, чтобы вновь быть близкими, как прежде.

Джеймс и я всегда были сексуально совместимы и активны. И я была уверена, что затишья в интимной жизни нам не грозят. Но теперь мне кажется, что секс меня не интересует. Надеюсь, что желание все же вернется

Хлоя Мадлифитнес-тренер
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Мадли и Хаскелл вместе восемь лет, четыре из которых — в браке. Ранее экс-участник сборной Англии по регби заявлял, что воспринимает секс как соревнования, и хвастался, что у него было около тысячи любовниц.

Ранее сексологи подсказали способы улучшить качество интимной жизни. Они посоветовали вести интимные беседы и воплощать в жизнь эротические фантазии.

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Алиса Дмитриева
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