Губернатор Омской области отреагировал на драку местных чиновников

Губернатор Омской области призвал не спешить с выводами насчет драки местных чиновников

Губернатор Омской области Александр Бурков в комментарии для «Ленты.ру» высказался о драке местных чиновников, в результате которой мэр Знаменского сельского поселения оказался в больнице. Бурков отметил, что встречи с населением не место для выяснения личных взаимоотношений.

16 января стало известно, что мэра Знаменского сельского поселения Омской области Геннадия Андреева избили во время встречи с жителями. При этом, по словам представительницы регионального Следственного комитета (СК) Ларисы Болдиновой, к нападению на Андреева может быть причастен глава Знаменского района Сергей Максимов. Уточняется, что инцидент произошел 13 января.

Конфликт между мужчинами мог произойти из-за вопроса местных жителей о возобновлении водоснабжения в районе — из-за обледенения водонапорной башни жители населенного пункта четверо суток остаются без воды. В ходе обсуждения Максимов и Андреев попытались снять с себя ответственность за инцидент и переложить ее друг на друга, после чего глава района напал на мэра с кулаками.

«По поводу конфликта, который возник между главой Знаменского района и главой Знаменского сельского поселения, — прошу все стороны воздержаться от преждевременных выводов. Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются», — заявил Бурков.

Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений Александр Бурков губернатор Омской области

Губернатор отметил, что сейчас как никогда необходимо продемонстрировать единство и сплоченность в работе на результат. Это касается и вертикали власти, добавил он.

«Слишком много стервятников, желающих поживиться любой разобщенностью. Нажить на этом политический капитал. Такие вещи считаю недопустимыми», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Также губернатор сообщил, что в настоящее время обстоятельства инцидента изучают компетентные органы — следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области. «Думаю, что прежде всего нам стоит дождаться результатов расследования, а не поддаваться эмоциям», — сказал он.

При этом в вопросе водоснабжения Бурков теперь планирует разобраться самостоятельно. «Дал поручение разобраться по факту водоснабжения данного населенного пункта и представить мне полный расклад по решению вопроса», — подытожил губернатор.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Москвы напали на бывшего депутата Государственной Думы Максима Шингаркина. Экс-депутат уверяет, что за ним следили в течение недели.