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15:43, 16 января 2023Россия

Появились подробности о зверском избиении охранниками посетителей клуба на Урале

В Каменске-Уральском охранник клуба, избивавший посетителей, оказался детским тренером

Фото: Blake Carpenter / Unsplash

В Каменске-Уральском Свердловской области один из охранников ночного клуба Joy, зверски избивавший посетителей, оказался детским тренером. Такие подробности появились у регионального портала Е1.

По данным издания, уралец подрабатывает в увеселительном заведении в свободное время. У мужчины есть трое детей.

В спортивной школе олимпийского резерва подтвердили, что россиянин работает у них тренером. Но уточнили, что не знают, был ли он участником потасовки.

«Может, провокационные действия были и он исполнял свои обязанности. То, что человек тренер, не значит, что он одуванчик», — разъяснили представители школы.

В свою очередь свидетели происшествия рассказали, что охранники постоянно избивают гостей клуба. Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых указал, что пострадавшие молодые люди сами спровоцировали конфликт.

«Они намеревались пройти внутрь увеселительного заведения, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. Охрана, в свою очередь, просила их предъявить билеты. Из-за этого и произошла ссора», — заявил он.

О потасовке между охранниками и посетителями уральского ночного клуба стало известно в понедельник, 16 января.

На видеокадрах из соцсетей видно, как несколько человек в одинаковой темной одежде избивают молодых людей, которые лежат на полу в беседке и не оказывают никакого сопротивления. Пострадавшие обратились в полицию.

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Анна Щербакова
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