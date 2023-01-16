Kyodo: Япония и Индия начали первые в истории совместные учения воздушных сил

Япония и Индия 16 января начали свои первые в истории совместные учения на реактивных истребителях недалеко от Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны.

Отмечается, что учения проводятся в рамках укрепления оборонных связей из-за растущей военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. От Военно-воздушных сил (ВВС) Индии принимают участие четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78, от Японии — четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15.

«Индия является пятой страной, с которой Япония провела такие двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии», — сказано в публикации.

Япония и Индия являются частью четырехсторонней структуры безопасности, известной как Quad, в которой также участвуют Соединенные Штаты и Австралия. Группировка рассматривается как противовес Китаю, поскольку Пекин стремится увеличить свое военное и экономическое влияние в регионе.

Китайско-японские отношения обострились из-за претензии Китая на группу контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Суда китайской береговой охраны неоднократно заходили в японские воды в районе этих островов.

Отношения Индии с Китаем также остаются натянутыми, особенно после вооруженного столкновения в июне 2020 года в приграничном районе Гималаев, в ходе которого, как сообщается, были убиты 20 индийских и четыре китайских солдата.