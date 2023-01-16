В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ

Депутат Бессараб высказалась против идеи разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Оплата услуг ЖКХ не является целью, на которую следует тратить материнский капитал, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ. Депутат отметила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года отразилось на динамике расходов граждан, оно ударит в первую очередь по малообеспеченным слоям населения.

«Сегодня еще рассматривается вопрос о том, чтобы предоставить многодетным семьям возможность приобрести машину на средства материнского семейного капитала, и я бы согласилась с таким решением, но что касается ЖКХ, на мой взгляд, это такие бытовые нужды, на которые не следует тратить средства материнского семейного капитала, все же у семьи должно остаться какое-то благо», — высказалась Бессараб.

Парламентарий обратила внимание, что в 95 процентах случаев российские семьи принимают решение приобрести или построить жилье на средства маткапитала, и их возможности постоянно расширяются. «В начале можно было только участие в долевом строительстве предусмотреть на эти средства, теперь можно приобрести на вторичном рынке, реконструировать имеющееся домик, например, или построить жилой дом на дачном садовом участке», — перечислила депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья в России средствами из материнского капитала. Он написал обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В декабре 2022 года уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала расширить действие маткапитала и разрешить использование его средств на санаторно-курортное лечение семьи.

