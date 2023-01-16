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11:34, 16 января 2023Россия

В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ

Депутат Бессараб высказалась против идеи разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Оплата услуг ЖКХ не является целью, на которую следует тратить материнский капитал, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ. Депутат отметила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года отразилось на динамике расходов граждан, оно ударит в первую очередь по малообеспеченным слоям населения.

«Сегодня еще рассматривается вопрос о том, чтобы предоставить многодетным семьям возможность приобрести машину на средства материнского семейного капитала, и я бы согласилась с таким решением, но что касается ЖКХ, на мой взгляд, это такие бытовые нужды, на которые не следует тратить средства материнского семейного капитала, все же у семьи должно остаться какое-то благо», — высказалась Бессараб.

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Парламентарий обратила внимание, что в 95 процентах случаев российские семьи принимают решение приобрести или построить жилье на средства маткапитала, и их возможности постоянно расширяются. «В начале можно было только участие в долевом строительстве предусмотреть на эти средства, теперь можно приобрести на вторичном рынке, реконструировать имеющееся домик, например, или построить жилой дом на дачном садовом участке», — перечислила депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья в России средствами из материнского капитала. Он написал обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В декабре 2022 года уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала расширить действие маткапитала и разрешить использование его средств на санаторно-курортное лечение семьи.

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Екатерина Смирная
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