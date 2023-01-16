Спасательная операция на месте крушения самолета в Непале завершена

Bloomberg: спасательная операция на месте крушения авиаборта ATR 72-500 в Непале закончена

Аварийные службы завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения авиаборта ATR 72-500 в Непале, выживших не обнаружено. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы управления гражданской авиации Непала Санджая Кумара.

По его словам, на данный момент все работы по уборке обломков закончены, а судмедэксперты устанавливают личности погибших. На месте крушения были обнаружены два черных ящика, сейчас они проходят процедуру расшифровки для установления причин трагедии.

О крушении самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Непале стало известно утром 15 января. Позже была зафиксирована гибель всех находившихся на борту 68 пассажиров и четырех членов экипажа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Непала Бидхье Деви Бхандари.

