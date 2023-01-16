В Непале завершили спасательную операцию после крушения самолета

Bloomberg: в Непале завершили поиск тел на месте авиакатастрофы самолета Yeti Airlines

Спасательная операция на месте крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале завершена, выживших не обнаружено. Об этом пишет Bloomberg.

О завершении поиска тел заявил заместитель директора Управления гражданской авиации Непала Санджай Кумар. По его словам, найденные на месте авиакатастрофы черные ящики были переданы следственной группе для проверки. В настоящее время судебно-медицинские эксперты работают над опознанием тел.

Отмечалось, что два черных ящика — один для записи звуков в кабине, а другой — для сбора полетных данных, должны дать следователям лучшее представление о том, что стало причиной крушения пассажирского самолета ATR-72.

На борту лайнера находилось 72 человека, в том числе четверо россиян: Виктория Алтунина, Елена Бандуро, Юрий Лугин и Виктор Лугин.

15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. В сети опубликовали видео с предположительным моментом катастрофы, снятое очевидцами.