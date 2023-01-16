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17:59, 16 января 2023Из жизни

Выигравший состояние в лотерею мужчина стал нищим спустя 26 лет

The Sun: в Великобритании мужчина выиграл миллионы в лотерею и стал нищим спустя 26 лет

Фото: Shutterstock

Житель Великобритании Джон Макгиннесс выиграл состояние в лотерею и стал нищим через 26 лет. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина стал обладателем 10 миллионов фунтов стерлингов (833 миллиона рублей) в 1997 году. В то время он жил с родителями и получал 150 фунтов стерлингов в неделю (12 тысяч рублей), работая в больнице. Получив денежный приз, мужчина отдал более трети выигрыша родственникам, купил жилье на острове Майорка, а также шесть автомобилей, включая Bentley, Mercedes, Jaguar и BMW.

Спустя время Макгиннесс приобрел особняк стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов (108 миллионов рублей) в шотландском городе Босуэлл, а в 2004 году переехал в соседний частный дом, так как в прошлом нельзя было установить бильярдный стол.

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Самую крупную сумму — четыре миллиона фунтов стерлингов (332 миллиона рублей) — мужчина вложил в шотландский футбольный клуб «Ливингстон», став его поручителем. Несмотря на веру в успех клуба, он потерял все свои деньги.

Макгиннесс обвинил бывшего делового партнера Доминика Кина в том, что тот убедил его инвестировать в «Ливингстон». В суде Кина признали невиновным. «Давая свидетельские показания, Кин сокрушался, что потерял свой дом. Но я единственный, кто потерял все. У меня были автомобили Ferrari, дизайнерский гардероб и шикарные путешествия. У меня было все, о чем я мечтал, и даже больше. Теперь я беспокоюсь о том, как оплатить обычные покупки», — сокрушается Макгиннесс.

Ранее сообщалось, что жительница Англии рассказала, как день выигрыша на турнире по покеру стал худшим в ее жизни, так как после этого она разорилась, лишилась дома и всего имущества. Теперь женщина консультирует людей, которые столкнулись с зависимостью от азартных игр.

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Алиса Удовик
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