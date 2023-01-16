Военкор Линин заявил, что вооруженные силы Польши участвуют в военных действиях на Украине

Вооруженные силы Польши участвуют в военных действиях на Украине на стороне Киева. Доказательства их присутствия на территории страны в своем Telegram-канале привел военкор Евгений Линин.

По его словам, в последнее время все чаще появляется информация об участии в боях польских военных. «Бойцы российских штурмовых групп, освобождающие населённые пункты Донбасса, почти регулярно сталкиваются с подразделениями, где команды отдаются на польском. Именно такие, польскоговорящие соединения ведут активную оборону на востоке Украины», — рассказал военкор.

Как утверждает Линин, потеря значительным количеством формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеспособности вынудила командование стран-союзников Украины задействовать свои регулярные силы под видом частных военных компаний (ЧВК).

«Подтверждением участия регулярных сил Польши непосредственно на линии соприкосновения, служит натовская боевая техника, которая на Украину официально ещё не поставлялась, но уже применяется, например, БМП "Брэдли", польские автоматы GROT, производимые и принятые на вооружение только в Польше, закупаемое польской армией снаряжение и амуниция», — отметил Линин.

Ранее польское издание Niezależny Dziennik Polityczny сообщил, что в Киеве рассчитывают на то, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы «вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине».