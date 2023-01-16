Байден забыл имя юбилярши и выкрутился

Байден забыл имя правозащитницы, которую он поздравлял с днем рождения

Президент США Джо Байден забыл имя правозащитницы, жены сына борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщает ТАСС.

Конфуз произошел, когда американский лидер поздравлял женщину по имени Арндрея Уотерс Кинг с днем рождения на торжественном мероприятии в честь общенационального праздника.

Обращаясь к сыну активиста Мартину Лютеру Кингу-третьему, Байден поздравил его супругу и сказал, что в их семье принято хором петь песню Happy Bitrhday to You! («С днем рождения!»). После этого он запел, однако, вероятно, забыл имя юбилярши. Он выкрутился из неловкой ситуации, неразборчиво пробормотав строчку, в которой должен быть упомянут адресат.

В декабре Байден забыл причину, по которой нанес визит на предприятие в штате Аризона. «Мы построим вторую лабораторию здесь, в Финиксе, чтобы производить чипы, три наночипа... Нано, ноно — я не знаю», — сказал он. Уточняется, что политик не смог вспомнить, зачем приехал на открытие завода по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

В сентябре Байден во время конференции в Вашингтоне пытался найти конгрессвумен Джеки Валорски. Он забыл, что она погибла в автокатастрофе за месяц до этого.