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15:48, 16 января 2023Силовые структуры

В СПЧ отреагировали на переименование магазина для заключенных в «Сидим-едим»

Член СПЧ Меркачева поддержала переименование магазина для заключенных в «Сидим-едим»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Переименование одного из магазинов по заказу продуктов для заключенных в «Сидим-едим» не несет оскорбительного подтекста, считает член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, в новом названии нет намерения посмеяться над судьбой заключенных. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Желание сделать так, чтобы было меньше горя, тоски для людей, которые заказывают еду своим близким, находящимся за решеткой, — это нормально, это правильно. Здесь нет никакого оскорбления. Тут же нет отсылки к тому, что нужно вечно сидеть. Было бы грустно, если была отсылка к тому, что люди находятся в ужасной ситуации и она никогда не закончится, если бы ребрендинг как-то говорил, о том, что заключенные — люди второго сорта. Всего этого я не вижу. Поэтому в данном случае поддерживаю», — сказала правозащитница.

Информация о ребрендинге ранее появилась на сайте предприятия.

«В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет-ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними», — говорится на главной странице магазина.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) отметили, что не имеют отношения к данному магазину. Как объяснила «Ленте.ру» начальница пресс-бюро ведомства Кристина Паньшина, «Сидим-едим» оказывает частные услуги по заказу продуктов осужденным и не имеет отношения к службе исполнения наказаний.

«Этот интернет-магазин не имеет к нам отношения вообще никакого. Это коммерческая структура, и, естественно, комментировать это мы не можем», — заявила она.

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4 января 2023

Ранее во ФСИН России сообщили «Ленте.ру» о задержании в Тульской области россиянина за попытку отправить в колонию квадрокоптер с девятью мобильными телефонами в исправительную колонию № 4 (ИК-4).

Как сообщили в ведомстве, телефоны и комплектующие к ним были разложены по четырем сверткам. Злоумышленник был остановлен сотрудниками ИК-4 во время патрулирования прилегающей к колонии территории.

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Кирилл Садовский
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