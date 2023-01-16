Российские власти раскрыли объем поставок газа по «Силе Сибири»

Вице-премьер Новак сообщил о поставках по «Силе Сибири» 15,5 млрд кубометров газа

Поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году составили 15,5 миллиарда кубометров, что стало рекордом за все время работы маршрута. Об этом в ходе совещания правительства сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

Руководство «Газпрома» ранее не раскрывало объем поставок по «Силе Сибири», несмотря на регулярные отчеты о суточных рекордах и указания, что прокачка идет выше запланированного уровня. Однако приведенные Новаком цифры совпадают с планами, озвученными при запуске маршрута.

В 2019 году предполагалось, что в ближайшие три года объем поставок составит 5, 10 и 15 миллиардов кубометров соответственно. В 2020-м прокачать удалось 4,1 миллиарда, в 2021-м — 10,4 миллиарда. Таким образом, за три года в Китай было поставлено ровно 30 миллиардов кубометров топлива, то есть в строгом соответствии с планом.

Стоимость поставок за все эти годы официально не объявлялась. Но в ноябре Новак указал, что в своих расчетах в газовой сфере страны стали переходить на рубли и юани.

В октябре Новак также рассказал, что в 2023 году по «Силе Сибири» предполагается прокачать 22 миллиарда кубометров газа, а на финальную мощность маршрута в 38 миллиардов кубометров «Газпром» хочет выйти в 2027 году. При этом ранее утверждалось, что максимум будет установлен уже в 2025 году.

По итогам 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья упал почти в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров, что ниже уровне 1990-го. По оценкам заместителя директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, в 2023-м поставки до 70 миллиардов кубометров.