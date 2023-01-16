В российском регионе две скорые застряли в прошлогоднем снегу

В городе Березовский в Кузбассе две скорые застряли в прошлогоднем снегу

В городе Березовский Кемеровской области два автомобиля скорой помощи, ехавшие на вызов, застряли в сугробе на улице, которую не чистили с 29 декабря. Об этом сообщила директор муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлана Цавня, ее цитирует РИА Новости.

До этого местные СМИ сообщали, что скорая, которая ехала на вызов, застряла в снегу в Кузбассе. Впоследствии на тот же вызов поехала другая скорая помощь, но тоже застряла.

Два автомобиля скорой застряли на улице Каменной — ее, как сообщила Цавня, чистили 18 ноября, 23 декабря и 29 декабря. Впоследствии улица не очищалась, так как в городе ударили сильные морозы, и снегопадов в это время не было.

«На территории города Березовского у нас 268 улиц частного сектора. После снегопада, если снегопад недолго длится, мы приступаем [к очистке дорог] незамедлительно, если у нас затяжной снегопад, как сейчас, (…) во время снегопада приступаем к очистке улиц частного сектора», — объяснила она.

Цавня добавила, что 15 января коммунальные службы начали очистку всего частного сектора Березовского. На месте, где застряли бригады скорой помощи, работают два погрузчика.

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