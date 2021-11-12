Катившие носилки с россиянином по обледеневшему асфальту врачи попали на видео

В Амурске сняли на видео, как врачи катили носилки с пациентом по обледеневшему асфальту

В Амурске (Хабаровский край) врачи тащили пациента с COVID-19 по обледеневшему асфальту и попали на видео. Его публикует Dvhab.ru.

На кадрах видно, что врачи превратили носилки в санки и катили пациента по обледеневшему асфальту. Так произошло из-за того, что колеса носилок усложняли транспортировку больного. Как пишет издание, россиянин был не против такой транспортировки — ему оказали всю необходимую помощь.

«Медицинская служба не смогла подъехать к пациенту привычным способом, так как коммунальные службы не очистили дорожное полотно ото льда. Сотрудники скорой помощи в данном случае приняли единственное возможное решение», — прокомментировали ситуацию в краевом Минздраве.

Там добавили, что решение врачей о подобной транспортировке говорит об их профессионализме и умении действовать в экстремальных условиях.

Ранее во Владикавказе врачи республиканской больницы во время операции чинили светильник над пациентом шваброй. По данным Baza, светильник вывалился и едва не упал на пациента.