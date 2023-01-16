Тарасова объяснила переход Косторной в парное катание

Тренер Тарасова заявила, что Алена Косторная перешла в парное катание для работы в шоу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила переход россиянки Алены Косторной в парное катание. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист посчитала, что 19-летняя спортсменка хочет выучить парные элементы для работы в шоу. «Она любит там выступать. Получится — будут рады все. Это ход для участия в шоу с партнером», — заявила она.

Ранее 16 января тренер Елена Буянова заявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Георгием Куницей, теперь тренируется у Сергея Рослякова.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.