Описано политическое будущее Арестовича после отставки

Политолог Кортунов: пока рано говорить о том, что Арестович вышел из политической игры

Пока рано говорить, что ушедший в отставку с поста советника офиса президента Украины Алексей Арестович выбыл из политической игры, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил политическое будущее украинского политика.

Ранее стало известно, что офис президента (ОП) Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, соответствующий указ уже подписан руководителем аппарата офиса президента Марией Витушок.

Я думаю, что пока рано говорить о том, что он вышел из политической игры. Фигура яркая, медийно-раскрученная. Это человек, который способен на неожиданные поступки Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«Можно сказать, что Арестович в каком-то смысле внесистемный политик — он позволял себе высказывания и заявления, которые для обычного чиновника были бы неприемлемы. Но он всегда находился немножечко сбоку. Даже его бывшая позиция фактически была позицией советника на общественных началах. Поэтому он меньше рискует, чем обычный чиновник, уходя с этой позиции», — сказал Кортунов.

Политолог убежден, что будущее Арестовича на Украине будет зависеть от динамики политической ситуации.

«У него есть оппоненты, и довольно многочисленные в Киеве, которые хотели бы его приравнять к предателям. Поэтому при определенном стечении обстоятельств ему придется думать о своей безопасности. Мне кажется, что пока это преждевременно. Не думаю, что сейчас ему что-то грозит физически. Но это та карта, которая может сыграть при определенном стечении политических обстоятельств», — заключил собеседник «Ленты.ру».

16 января стало известно, что депутаты Верховной Рады начали собирать подписи в поддержку увольнения советника офиса президента Алексея Арестовича. Причиной тому стали заявления советника, касающиеся военных действий, в частности, слова о том, что причиной разрушения многоэтажки в Днепре стала работа украинской системы ПВО.

17 января Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с поста советника.