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11:19, 17 января 2023Россия

ВС России перерезали сообщение ВСУ между Артемовском и Северском

Пушилин заявил, что военные РФ перерезали сообщение ВСУ между Артемовском и Северском

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Сообщение Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Артемовском и Северском перерезали после освобождения Соледара. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

«Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском. И с этой задачей ЧВК "Вагнер", можно сказать, справились», — рассказал он.

Ранее Пушилин сообщил о весомых успехах в городе Марьинка. По его словам, в населенном пункте зачищены все высотки. Также он рассчитывает на переход города по контроль союзных сил. По его словам, военнослужащие зачищают территорию и освобождают Марьинку «метр за метром».

Кроме того, Пушилин заявил о продолжающейся дозачистке оставшихся очагов сопротивления подразделений украинской армии в Соледаре. Накануне штаб территориальной обороны ДНР отметил, что российские военные взяли под контроль всю территорию города.

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Кристина Есикова
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