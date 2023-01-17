Онколог назвал необычный признак тяжелой формы рака

Онколог Нехаев рассказал, что от человека с тяжелой формой рака пахнет несвежим мясом

От человека, у которого тяжелая форма рака, пахнет несвежим мясом, рассказал онколог, профессор РАН, заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиники «Евроонко» Игорь Нехаев. Врач назвал необычные признаки тяжелых болезней в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, у многих заболеваний есть специфические запахи, возникающие при нарушении функции органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринной системы, воспалительных процессах. Например, для больных сахарным диабетом характерен запах ацетона, а при патологиях почек и печени возникает запах аммиака.

Нехаев утверждает, что нередко появление запаха может быть связано со злокачественными новообразованиями. Однако на него нельзя ориентироваться при диагностике, поскольку он становится заметен лишь на поздних стадиях болезни.

Онкобольные люди больше потеют, у них может появиться необычный запах, например, несвежего мяса. И это тоже характерно для запущенного рака Игорь Нехаев онколог

Онколог добавил, что собаки отлично улавливают специфический запах людей с раком даже на ранней стадии. Ученые заинтересовались этим после случая с пациенткой, которой питомец спас жизнь. Она обратила внимание, что пес постоянно обнюхивает и пытается лизнуть ее родинку. После обследования выяснилось, что у женщины меланома.

Нехаев отметил, что перемены в восприятии запахов также должны настораживать. «Если вам кажется, что ваш личный запах изменился или близкие люди стали пахнуть как-то по-другому, привычная еда вдруг стала неприятна, нужно проконсультироваться с врачом и поискать причину этих изменений», — советует он.

Ранее уролог Александр Лубенников рассказал, при каких заболеваниях моча человека меняет запах. Он пояснил, что, например, при тяжелом течении сахарного диабета от мочи исходит запах ацетона.