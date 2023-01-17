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14:26, 17 января 2023Экономика

Рост цен в Италии побил рекорд

Istat: по итогам 2022 года инфляция в Италии достигла рекордных 8,1 процента
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Yara Nardi / Reuters

По итогам прошедшего года инфляция в Италии разогналась до 8,1 процента, что стало рекордным уровнем с 1985 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat) страны.

Главным драйвером роста цен в 2022 году стало подорожание энергоносителей — в среднем их стоимость поднялась на 50,9 процента, в то время как в 2021 году прирост составил 14,1 процента. Кроме того, на такую динамику повлияли цены на продукты питания. При этом без учета роста цен на топливо годовая инфляция в стране достигла 4,1 процента (против 0,8 процента в 2021 году).

В целом темпы роста инфляции в Италии были высокими на протяжении всего года, однако в октябре рост цен резко ускорился, побив 38-летний рекорд. Тогда инфляция достигла 11,9 процента против 8,9 процента в сентябре. В последующие месяцы рост цен немного замедлился. Ведомство отмечает, что по итогам года инфляция оказала большее влияние на домохозяйства с низкой покупательной способностью.

Ранее Istat прогнозировал, что в 2022 году ВВП страны увеличится на 3,9 процента, однако в 2023-м из-за высокой инфляции вырастет только на 0,4 процента. В то же время ВВП крупнейшей экономики Европы — Германии — по итогам 2022 года вырос на 1,9 процента, оказавшись выше ожиданий аналитиков.

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Между тем ВВП России, по предварительным оценкам, сократился на 2,7 процента. Однако Всемирный банк (ВБ) считает, что снижение составило 3,5 процента. При этом в 2023 году сокращение достигнет 3,3 процента.

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Мария Грушко
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