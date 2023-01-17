Рост цен в Италии побил рекорд

Istat: по итогам 2022 года инфляция в Италии достигла рекордных 8,1 процента

По итогам прошедшего года инфляция в Италии разогналась до 8,1 процента, что стало рекордным уровнем с 1985 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat) страны.

Главным драйвером роста цен в 2022 году стало подорожание энергоносителей — в среднем их стоимость поднялась на 50,9 процента, в то время как в 2021 году прирост составил 14,1 процента. Кроме того, на такую динамику повлияли цены на продукты питания. При этом без учета роста цен на топливо годовая инфляция в стране достигла 4,1 процента (против 0,8 процента в 2021 году).

В целом темпы роста инфляции в Италии были высокими на протяжении всего года, однако в октябре рост цен резко ускорился, побив 38-летний рекорд. Тогда инфляция достигла 11,9 процента против 8,9 процента в сентябре. В последующие месяцы рост цен немного замедлился. Ведомство отмечает, что по итогам года инфляция оказала большее влияние на домохозяйства с низкой покупательной способностью.

Ранее Istat прогнозировал, что в 2022 году ВВП страны увеличится на 3,9 процента, однако в 2023-м из-за высокой инфляции вырастет только на 0,4 процента. В то же время ВВП крупнейшей экономики Европы — Германии — по итогам 2022 года вырос на 1,9 процента, оказавшись выше ожиданий аналитиков.

Между тем ВВП России, по предварительным оценкам, сократился на 2,7 процента. Однако Всемирный банк (ВБ) считает, что снижение составило 3,5 процента. При этом в 2023 году сокращение достигнет 3,3 процента.