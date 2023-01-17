Стало известно о гибели бойца Французского легиона в ДНР

Пресс-служба Пригожина сообщила о гибели бойца Французского легиона в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) погиб мужчина из Французского иностранного легиона. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина.

«Коллеги из Французского иностранного легиона обратились к нам с просьбой найти Евгения Кулика. Мы с сожалением сообщаем, что боец Французского иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», — сказано в сообщении пресс-службы.

В сентябре 2022 года стало известно о гибели украинского блогера и бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона Евгения Браха. Уточняется, что он погиб на харьковском направлении фронта.

До этого сообщалось о множестве погибших на Украине французов. Воюющий на стороне Киева 27-летний наемник Карель уточнил количество погибших и национальный состав легионеров.