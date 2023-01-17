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14:44, 17 января 2023Культура

Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды

Софи Лорен призналась, что была потрясена смертью Джины Лоллобриджиды
Софи Лорен

Софи Лорен. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Итальянская актриса Софи Лорен отреагировала на смерть своей коллеги, итальянской артистки и секс-символа европейского кино Джины Лоллобриджиды. Об этом сообщает Deadline.

Лорен призналась, что была потрясена и опечалена новостью о смерти Лоллобриджиды. Обеих артисток считали соперницами: Софи и Джина исполняли схожие роли в фильмах, а также являлись одними из самых красивых актрис в послевоенное время.

По информации издания, в 2015 году Лоллобриджида дала интервью, в котором отметила, что вражду между актрисами начала Лорен, а также назвала соперничество с артисткой скучным.

О смерти Джины Лоллобриджиды стало известно в понедельник, 16 января. Артистка скончалась в возрасте 95 лет. Причина ее смерти неизвестна.

Сообщалось, что незадолго до смерти, в сентябре 2022 года, Лоллобриджида попала в одну из больниц Рима после падения в собственном доме. У нее диагностировали перелом бедра со смещением, из-за которого ей понадобилась операция.

Джина Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а также кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

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Анастасия Астахова
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