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18:47, 17 января 2023Мир

В Швеции призвали Турцию ратифицировать вступление Стокгольма в НАТО

Глава МИД Швеции Билльстрем призвал Турцию ратифицировать вступление Стокгольма в НАТО
премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Yves Herman / Reuters

Турецкие власти должны начать ратификацию вступления Швеции в НАТО, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем. Его слова приводит Reuters.

«Мы считаем, что сейчас мы достигли момента, когда Швеция и Финляндия сделали то, что обязались сделать в этом [трехстороннем] меморандуме, и настало время для турецкого парламента начать процесс ратификации [вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО]», — призвал глава ведомства.

По его мнению, страны выполнили все требования Анкары.

Ранее в Турции назвали условие для вступления Швеции в альянс. Министр юстиции Бекир Боздаг напомнил о необходимости для шведских властей выслать из страны лиц, признанных в Турции террористами.

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Анастасия Заикина
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