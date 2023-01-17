Посетивший Навального в колонии правозащитник рассказал о его здоровье

Член СПЧ Мельников заявил, что здоровью Навального в колонии ничего не угрожает

Здоровью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в настоящее время ничего не угрожает. Об этом рассказал член Совета по правам человека (СПЧ) РФ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

«Нам удалось посетить Алексея Навального, мы общались более двух часов. В настоящий момент могу однозначно сказать, что его состоянию здоровья ничего не угрожает», — заявил правозащитник, посетивший Навального в колонии накануне.

Мельников пояснил, что в медсанчастях порой отсутствуют некоторые лекарства, например, дорогостоящие, однако есть их российские аналоги, проблему можно решить, если лекарства появятся в ассортименте ФСИН-магазина.

Он добавил, что правозащитники привезли с собой в том числе препараты, которые отсутствуют в перечне данной медсанчасти, и передали их исправительному учреждению.

11 января Ковровский городской суд Владимирской области перенес рассмотрение иска Алексея Навального из-за его болезни. Суд рассмотрит иск об обжаловании постановления о водворении политика в ШИЗО 20 января.

С начала августа 2022 года Навальный подал более десяти исков, оспаривающих действия сотрудников ФСИН. В удовлетворении семи из них суд отказал.

14 июня прошлого года стало известно, что Навального этапировали в колонию строгого режима во Владимирской области. До этого он содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. В октябре в отношении Навального возбудили дела о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.