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21:54, 17 января 2023Мир

Еще одна страна заявила о планах передать Украине ЗРК Patriot

Премьер Рютте: Нидерланды присоединятся к проекту США о передаче Украине ЗРК Patriot

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил намерение страны присоединиться кплану США о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Такое заявление он сделал на открытии переговоров с президентом США Джо Байденом. Его цитирует ТАСС.

«Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по системам ПВО Patriot [для Украины]», — сообщил политик.

Он отметил, что ранее уже обсудил эти планы с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов рассматривает вопрос о военных поставках ЗРК Patriot. Отмечалось, что об окончательном решении представители страны объявят позднее.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. 16 января самолет с сотней военных ВСУ прибыл на военную базу Форт Силл в американском штате Оклахома для обучения применению Patriot.

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Марина Совина
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